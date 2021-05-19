Обещать - не значит жениться: костромская пенсионерка перевела "канадскому жениху" больше миллиона рублей

На удочку альфонса попалась 67-летняя пенсионерка из Костромы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На удочку альфонса попалась 67-летняя пенсионерка из Костромы. С женихом из Канады женщина познакомилась в Интернете. Мужчина стал закидывать даму сердца любовными письмами, фотографиями и обещаниями жениться. А чтобы невеста оценила всю серьезность его намерений, пообещал купить ей автомобиль.

- Все, что требовалось от костромички - это перечислить деньги якобы на оплату таможенной пошлины, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Женщина, искренне веря своему жениху, перевела названную им сумму и стала ждать подарок. Но машины все не было и не было. Чтобы как-то сгладить горечь ожидания, "канадец" стал рассказывать жительнице Костромы, как он хочет переехать в Россию и жить в собственном доме, который сам же и построит. Правда, на оформление документов и оплату услуг переводчика снова потребовались деньги...

В общей сложности пенсионерка перечислили "жениху из Канады" 1 миллион 140 тысяч рублей. А потом, спустя полгода интернет-романа, мужчина сменил номер телефона и удалил свою страницу в социальной сети. Тут-то костромичка и заподозрила обман. Так из статуса невесты канадца она перешла в статус потерпевшей по делу о мошенничестве. Альфонса сейчас разыскивает полиция.