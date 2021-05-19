Маньяка, сбежавшего из ярославской психбольницы и изнасиловавшего маленькую девочку в Иваново, могут снова отправить на лечение

Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали спустя несколько дней после преступления. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иваново завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего Александра Новикова. Мужчина, который в июле прошлого года сбежал из ярославской психиатрической больницы, обвиняется в изнасиловании девочки соединенном с угрозой убийства, похищении чужого паспорта и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

Поиски Александра Новикова начались 24 июля 2020 года в Ярославской области. Около пяти часов утра мужчина покинул психиатрическую клинику. Опасный пациент, который имел нездоровый интерес несовершеннолетним и поэтому оказался на принудительн6ом лечении, ушел никем не замеченный - в одним пижамных брюках, футболке и шлепанцах.

Ушел - и как в воду канул, несмотря на все ориентировки, которые распространяли по городу и области. Вновь о психически нездоровом человек все услышали лишь спустя четыре месяца и, к сожалению, из-за трагических обстоятельств. В Иванове 64-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку.

Свою жертву маньяк заметил утром 19 ноября. Ребенок спокойно шел в школу.

- Он схватил девочку за капюшон куртки, и против воли потащил в сторону заброшенного дома. Там, угрожая ребенку ножом, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина с места преступления скрылся, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Уголовное дело передано в суд. ФОТО: СКР по Ивановской области

Девочка обо всем рассказала маме и та написала заявление в полицию.

Через пять дней насильника задержали. Он вернулся на то же место, где надругался над маленькой девочкой. И попал в засаду.

- В ходе расследования, по результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан страдающим хроническим психическим расстройством и нуждающимся в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, - говорится в сообщении ивановского СКР.

Уголовное дело уже передано в суд. Там и будет решаться вопрос о применении к Александру Новикову принудительных мер медицинского характера.