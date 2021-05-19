Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 мая 2021 года: три человека скончались

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 40 125 (+79)
Всего заражений в России: 4 965 676 (+7 920)
Умерли: 580 человека (+3)
Умерли в России: 116 965 (+390)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер