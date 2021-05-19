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Здоровье19 мая 2021 14:26

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 мая 2021 года: три человека скончались

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 19 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 40 125 (+79)

Всего заражений в России: 4 965 676 (+7 920)

Умерли: 580 человека (+3)

Умерли в России: 116 965 (+390)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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