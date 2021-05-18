Погода в Ярославской области: жара пойдет на спад

19 мая в Ярославской области ожидается сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославскую область пришла аномальная жара. Как сообщает Росгидрометцентр, сейчас в регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности, местами температура воздуха достигает 35 градусов.

- Отметим, что выше 30 в мае в средней полосе – это ненормально. Но климат меняется. XXI веке волн тепла стало в два раза больше. Сегодня уже вторые сутки подряд 30-градусная жара, - сообщает Центр «Фобос».

Но уже в четверг, 20 мая, на смену этому нехарактерному для середины мая пеклу придет просто теплая погода. По данным Центра «Фобос», в четверг ожидается около 20 градусов.

- Завтра начнет сказываться влияние холодного фронта, пройдут локальные ливни и грозы, а показания термометров станут понижаться. В последующие дни ненастье усилится, и в пятницу-субботу уже +18-19. Ровно столько, сколько и должно быть в середине мая, - сообщили в центре.

Как сообщает Ярославский ЦГМС, 19 мая в отдельных районах региона ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду. Возможны обрушения слабоукрепленных конструкций, крыш и обрывы ЛЭП и линий связи.