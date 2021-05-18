Вчера провал, сегодня прорыв: в Ярославле из-под асфальта забил фонтан

Сейчас на месте прорыва. ФОТО: Темур Абдуллаев

В центре Ярославля – на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свердлова – сегодня, 18 мая, забил огромный гейзер. Столб воды поднимался на высоту соседнего пятиэтажного дома. Движение на перекрестке, естественно, остановилось.

Фонтан бил около получаса, после чего (нельзя сказать, что оперативно) воду перекрыли. Как оказалось, дефект произошел на сетях ТГК-2.

Фонтан высотой с пятиэтажный дом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль"

- Вчера провал, сегодня прорыв, - пишут ярославцы в социальных сетях. Видимо, речь идет о провале асфальта в районе Знаменской башни или о яме, которая внезапно образовалась на проезжей части улицы Пушкина.

- Кто жаловался, что фонтаны не работают?

- Ура, у нас открыли свой Петергоф!

- Товарищи, мойте машины, пока воду дали.

- На этом месте постоянно трубы ремонтируют. Похоже, магистральный трубопровод прорвало.

- Жаль, что не нефть, и хорошо, что не газ.

- Ого! Но красиво.