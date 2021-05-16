Ярославцы наблюдали необычное погодное явление. ФОТО: "Жесть Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославле в эти выходные жители могли наблюдать необычное погодное явление – мезоциклон. Мезоциклоном называют воздушный вихрь, который поднимается, и вертикально вращаясь, создает впечатление огромной воронки. Подобное действо чаще всего сопровождается сильным ветром и градом. Последствия непогоды ярославцы и жители области испытали на себе.

В городе затопило улицы, в том числе и центральные. Машины, как корабли «разрезали» водную гладь. Сливы не успевали работать в полном объеме, и вода уходила очень медленно.

Машины, как корабли «разрезали» водную гладь. ФОТО: Анастасия Голубева

Град был крупный и легко пробивал стекла машин, оставлял вмятины на капоте.

Град был крупный и легко пробивал стекла машин, оставлял вмятины на капоте. ФОТО: "Жесть Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославле град пробил крышу аварийного дома. В этой комнате, к счастью, никто не живет, и поэтому пострадавших нет, но строительные службы уже приступили к ремонту кровли.

В Ярославле град пробил крышу аварийного дома. Фото: Мэрия Ярославля

Не обошла стихия и районы области. В Любиме введен режим чрезвычайной ситуации. В городе проломаны крыши домов, упавшие деревья порвали линии электропередач. Как сообщает правительство Ярославской области, повреждены крыши 19 строений, в том числе 17 жилых домов, гараж и детский сад. До окончания ремонта дети будут распределены по другим дошкольным учреждениям. Местных жители говорят, что иначе как смерчем, этот разгул стихии назвать нельзя.

В Любиме введен режим чрезвычайной ситуации. ФОТО: "Жесть Ярославской области" ВКонтакте

На следующей недели погода должна более-менее наладиться. В четверг и пятницу возможен дождь и небольшая гроза, но подобные явления вряд ли повторятся.