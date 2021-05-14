В Иванове задержали наркодилера, который находился в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иваново задержали двух торговцев наркотиками, причем один из них был объявлен в федеральный розыск.

В Ивановскую область приедут два человека, которые собираются при помощи «закладок» сбывать здесь наркотики – такую оперативную информацию получили местные полицейские. И она подтвердилась.

- С поличным были задержаны два наркосбытчика – 29-летние жители Иваново и Санкт-Петербурга. Они пытались сбыть крупную партию запрещенных веществ, при досмотре у мужчин нашли более 100 граммов марихуаны и гашиша, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Выяснилось, что деятельность жителя Северной столицы интересует не только ивановских полицейских и «работал» он также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На момент задержания мужчина находился в федеральном розыске. Попытка расширить границы своей «трудовой деятельности» закончилась для гостя печально.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под стражей.