Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 мая 2021 года: за неделю 17 человек скончались, 548 заразились

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 39 739 (+79)
Всего заражений в России: 4 922 901 (+9 462)
Умерли в Ярославской области: 563 человека (+3)
Умерли в России: 115 116 (+393)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
За минувшую неделю в Ярославской области коронавирусом заразились 548 человек, выздоровели 513 ярославцев. К сожалению, медикам не удалось спасти 17 пациентов.
За неделю увеличилось число госпитализированных – с 478 человек, по данным на 7 мая, до 526, по данным на сегодняшний день. Из общего числа пациентов, которые находятся в стационарах, у 315 COVID-19 подтвержден, у 211 – типичная клиника болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 20841;
Рыбинск – 3877;
Ростовский МР - 2121;
г.о. Переславль-Залесский - 2151;
Тутаевский МР -1441;
Ярославский МР - 1334;
Угличский МР - 1414;
Борисоглебский МР - 1018;
Некрасовский МР -1028;
Гаврилов-Ямский МР – 819;
Пошехонский МР - 656;
Рыбинский МР - 519;
Даниловский МР - 455;
Мышкинский МР - 403;
Большесельский МР - 335;
Некоузский МР - 527;
Любимский МР - 314;
Первомайский МР - 292;
Брейтовский МР – 194.