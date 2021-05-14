Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 мая 2021 года: за неделю 17 человек скончались, 548 заразились

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 39 739 (+79)

Всего заражений в России: 4 922 901 (+9 462)

Умерли в Ярославской области: 563 человека (+3)

Умерли в России: 115 116 (+393)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

За минувшую неделю в Ярославской области коронавирусом заразились 548 человек, выздоровели 513 ярославцев. К сожалению, медикам не удалось спасти 17 пациентов.

За неделю увеличилось число госпитализированных – с 478 человек, по данным на 7 мая, до 526, по данным на сегодняшний день. Из общего числа пациентов, которые находятся в стационарах, у 315 COVID-19 подтвержден, у 211 – типичная клиника болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 20841;

Рыбинск – 3877;

Ростовский МР - 2121;

г.о. Переславль-Залесский - 2151;

Тутаевский МР -1441;

Ярославский МР - 1334;

Угличский МР - 1414;

Борисоглебский МР - 1018;

Некрасовский МР -1028;

Гаврилов-Ямский МР – 819;

Пошехонский МР - 656;

Рыбинский МР - 519;

Даниловский МР - 455;

Мышкинский МР - 403;

Большесельский МР - 335;

Некоузский МР - 527;

Любимский МР - 314;

Первомайский МР - 292;

Брейтовский МР – 194.