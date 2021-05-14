Ярославцам для счастья нужно 150 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославцам для полного счастья в месяц нужно 150 тысяч рублей. О такой сумме говорили респонденты во время опроса, который проводил сервис по поиску работу SuperJob.

- Аналогичный опрос проводился в январе 2021 года и с этого времени счастье для ярославцев не «подорожало». Это максимальная сумма, зафиксированная за всю историю проведения исследования с 2018 года. А минимальная была в 2018 и 2019 годах, когда жителям Ярославля было достаточно 133 тысяч рублей в месяц, - пояснили специалисты ресурса.

В среднем, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиян нужно 173 тысячи рублей ежемесячно. Что интересно: в январе жителей страны могла осчастливить сумма в 166 тысяч, при этом в 2017 году россияне оценивали счастье в 184 тысячи.

Не удивительно, но самые высокие аппетиты у москвичей. Им нужно 224 тысячи рублей. Во Владивостоке тоже живут не самые скромные люди: для счастья им необходимо 200 тысяч. На третьем месте по запросам – жители Ростова-на-Дону, которым нужно 195 тысяч рублей в месяц.

В числе самых скромных – жители Кирова, Оренбурга и Липецка. Им для счастья нужно 132, 136 и 137 тысяч рублей в месяц соответственно.

Как отметили в сервисе, который проводил опрос, потребности мужчин на четверть превышают запросы женщин. Людям до 24 лет достаточно 130 тысяч в месяц.

Самые скромные запросы у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей, видимо, работает мышление «не жили богато, нечего и начинать». Для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тысяч в месяц.

Россиянам с зарплатой от 80 тысяч рублей для счастья нужно почти в два раза больше: 240 тысяч в месяц. «Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», - комментируют респонденты.

Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 541 Время проведения: 14 апреля — 10 мая 2021 года Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: в общем опросе — 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.