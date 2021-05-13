Важна любая информация: разыскиваются родственники погибшего ярославца

Сотрудники московского поискового отряда разыскивают родных уроженца Ярославской области. ФОТО: поисковый отряд "Обелиск"

В редакцию КП-Ярославль обратились сотрудники московского поискового отряда «Обелиск». Они разыскивают родных уроженца Ярославской области Петра Марусина, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Петр Самойлович Марусин родился в 1908 году в деревне Цибушево Ярославской области и до войны проживал во Фрунзенском районе Ярославля. Сейчас он похоронен в деревне Васильевское Смоленской области.

В начале войны 33-летнего Петра Самойловича призвали в армию, он служил рядовым в 17-й стрелковой дивизии. В августе 1942 года был ранен и доставлен в 292 медсанбат, где 26 числа умер. Был погребен у деревни Мурыгино Смоленской области в госпитальном захоронении, которое московский поисковый отряд «Обелиск» обнаружил лишь в мае 2016 года. Останки бойца 6 мая 2017 года перенесли в братскую могилу в селе Васильевское. Волонтеры поискового отряда хотят отыскать родных погибшего ярославца, чтобы они узнали о месте захоронения, приехали и почтили память близкого им человека. Как известно из хроник обобщенного банка данных «Мемориал», у Петра Самойловича была жена - Марусина Елизавета Егоровна. О детях и других родных сведений нет. Просим всех, кто владеет хоть какой-то информацией по данному вопросу, знает лично или слышал что-то о родственниках Петра Марусина, сообщить об этом по телефону 8-903-089-75-79 или на электронную почту roza-fattahova@mail.ru. С подобной ситуацией столкнулась еще одна семья. Только на этот раз разыскивают не родственников погибших, а людей, которые что-то знают об их жизни на фронте и месте захоронения. Клавдия Александровна Попова ищет Попова Ивана Ивановича, 1911 года рождения, призванного в армию в 1941 году в Орле, а также Попова Владимира Ивановича 1909 года рождения. Клавдия Александровна разыскивает какую-либо информацию о мужчинах: Иван Иванович пропал без вести, а Владимир Иванович погиб в первый месяц войны. Она очень хочет узнать, что с ними произошло и где искать места захоронения.