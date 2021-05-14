Помощь вышла боком: жители Иваново сначала помогли вытащить застрявшую машину, а потом обчистили ее

Пока хозяин машины спал, его автомобиль вскрыли и украли оттуда ценные вещи Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Фрунзенского района Иваново обратился 50-летний житель Ставропольского края с заявлением о краже вещей из автомобиля. Под подозрения попали случайные знакомые гостя с юга.

Как оказалось, накануне вечером автомобиль потерпевшего попал в яму на одной из улиц города и не мог выехать. Помощь водителю предложил прохожий. Совместное дело объединило двух мужчин и когда машину удалось вытолкать, в благодарность ее владелец предложил помощнику выпить.

Во время застолья к компании присоединилась знакомая ивановца. Мужчины и дама так хорошо погуляли, что гость из Ставрополья скоро уснул, чем и воспользовались его новые знакомые.

- Из салона автомобиля были похищены телефон, навигатор и восемь тысяч рублей. Ущерб составил 40 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Подозреваемых задержали: выяснилось, что 42-летний безработный мужчина ранее уже был судим за похожие преступления. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.