Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Ярославле: фотографии с Советской площади

Все готово к началу шествия Фото: Влада Красоткина

Редакция "КП-Ярославль" поздравляет всех ярославцев С Днем Великой Победы!

Праздничные мероприятия сегодня пройдут по всему городу. А сейчас на Советской площади готовятся к главному событию этого дня - торжественному шествию частей Ярославского гарнизона и показу военной техники.

. Фото: Влада Красоткина

Главные гости праздника - наши ветераны.

Главные гости сегодняшнего праздника - ветераны Фото: Влада Красоткина

. Фото: Влада Красоткина

. Фото: Влада Красоткина

Совсем немного осталось до начала шествия

. Фото: Влада Красоткина

Парад начался.

- День Победы - это главный праздник для граждан России. Мы вспоминаем героев, разгромивших врага, тружеников тыла, обеспечивших нашу армию оружием, боеприпасами и всем необходимым, отдаем дань памяти погибшим, – сказал Дмитрий Миронов. - Для нас этот день всегда будет священным! Сегодня здесь с нами находятся ветераны, лично принимавшие участие в боевых действиях, трудившиеся в годы войны на заводах и в колхозах, работавшие в госпиталях. Это главные герои праздника. Низкий вам поклон, дорогие земляки! - открыл парад губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

. Фото: Влада Красоткина

. Фото: Влада Красоткина

В составе колонны по Советской площади прошли офицеры и курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, сотрудники Главного управления МЧС России по региону, УФСИН, члены «Юнармии», кадеты.

Пасмурная погода ярославцев не напугала. По прогнозам синоптиков, сегодня на солнце надеяться не стоит.

. Фото: Влада Красоткина

. Фото: Влада Красоткина

Проехала военная техника, в том числе танк Т-34, минометы «катюша», автомобили патриотического объединения «Ленрезерв» и проекта «Машины Победы». Продолжила показ военная техника училища противовоздушной обороны, 38-й железнодорожной бригады и инженерного полка, а также 5-го пограничного учебного центра управления внутренних дел России по Ярославской области, управлений Росгвардии, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, пожарно-спасательной службы региона.

. Фото: Влада Красоткина

. Фото: Влада Красоткина

. Фото: Влада Красоткина

После того, как проехала военная техника, начался праздничный концерт.

. Фото: Влада Красоткина