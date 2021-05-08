Навигация в Ярославской области-2021: расписание и цены

В Ярославской области с 1 мая началась навигация Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 1 мая начался сезон навигации. Водным транспортом ярославцы теперь могут не только добраться до своих садовых участков, но и просто прокатиться по реке, насладиться пейзажами. Причем, по вполне демократичным ценам.

Толга

Один из самых популярных маршрутов не только у дачников, но и у ярославцев, и гостей города. Навигация открылась 1 мая и продлится почти до середины октября (за исключением одного рейса).

Стоимость билета: для взрослого - 37 рублей, для ребенка (от 5 до 10 лет) - 18,5 рублей. Купить билеты можно в кассе теплохода.

На борт не пускают пассажиров велосипедами, скутерами и прочими крупногабаритными средствами передвижения. С собой можно взять бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов.

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

Вакарево

Теплоходы до Вакарево начали ходить 1 мая, закончится навигация 10 октября (за исключением одного рейса, он перестанет ходить раньше - 28 августа).

В период купального сезона остановку "ул. Спортивная" теплоход делает только при выполнении рейсов №№1,2,5. При выполнении рейсов №№3,4 в данный период заход не производится.

Стоимость билета: для взрослого - 37 рублей, для ребенка (от 5 до 10 лет) - 18,5 рублей. Купить билеты можно в кассе теплохода. Действуют те же правила перевозки ручной клади и транспортных средств, что и на рейсах до Толги.

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

Контантиново

Первый теплоход до Константиново отправился в рейс 8 мая. Навигация до этого населенного пункта закончится в конце августа.

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

Стоимость билета: для взрослого от Ярославля до Константиново - 107 рублей, для ребенка (от 5 до 10 лет) - 50% от стоимости билета для взрослого.

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

Новые Ченцы

Теплоход из Ярославля до Новых Ченцов будет ходить почти до середины октября.

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

ФОТО: сайт Ярославского речного порта

Стоимость билета: для взрослого от Ярославля до Новых Ченцов - 103 рубля, для ребенка (от 5 до 10 лет) - 50% от стоимости билета для взрослого.