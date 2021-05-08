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Здоровье8 мая 2021 14:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 мая 2021 года: скончались два ярославца

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 8 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 39 271 (+78)

Всего заражений в России: 4 871 843 (+8 329)

Умерли: 548 человека (+2)

Умерли в России: 112 992 (+370)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ