Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 мая 2021 года: скончались два ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 39 271 (+78)
Всего заражений в России: 4 871 843 (+8 329)
Умерли: 548 человека (+2)
Умерли в России: 112 992 (+370)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер