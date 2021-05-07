Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 мая 2021 года: за неделю от COVID-19 скончались 14 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 39 193 (+79)

Всего выздоровлений: 37 438

Всего заражений в России: 4 863 514 (+8 386)

Умерли: 546 человека (+2)

Умерли в России: 112 622 (+376)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В Ярославской области за неделю 558 человек заразились коронавирусом, вылечились 566 ярославцев. 14 человек скончались.

На данный момент госпитализировано 478 пациентов: 269 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 209 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 20494;

Рыбинск – 3868;

Ростовский МР - 2119;

г. о. Переславль-Залесский - 2109;

Тутаевский МР -1425;

Ярославский МР - 1293;

Угличский МР - 1381;

Борисоглебский МР - 1018;

Некрасовский МР -1010;

Гаврилов-Ямский МР – 818;

Пошехонский МР - 654;

Рыбинский МР - 511;

Даниловский МР - 453;

Мышкинский МР - 403;

Большесельский МР - 335;

Некоузский МР - 514;

Любимский МР - 307;

Первомайский МР - 287;

Брейтовский МР - 194.