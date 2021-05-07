Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 мая 2021 года: за неделю от COVID-19 скончались 14 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 39 193 (+79)
Всего выздоровлений: 37 438
Всего заражений в России: 4 863 514 (+8 386)
Умерли: 546 человека (+2)
Умерли в России: 112 622 (+376)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер
В Ярославской области за неделю 558 человек заразились коронавирусом, вылечились 566 ярославцев. 14 человек скончались.
На данный момент госпитализировано 478 пациентов: 269 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 209 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 20494;
Рыбинск – 3868;
Ростовский МР - 2119;
г. о. Переславль-Залесский - 2109;
Тутаевский МР -1425;
Ярославский МР - 1293;
Угличский МР - 1381;
Борисоглебский МР - 1018;
Некрасовский МР -1010;
Гаврилов-Ямский МР – 818;
Пошехонский МР - 654;
Рыбинский МР - 511;
Даниловский МР - 453;
Мышкинский МР - 403;
Большесельский МР - 335;
Некоузский МР - 514;
Любимский МР - 307;
Первомайский МР - 287;
Брейтовский МР - 194.