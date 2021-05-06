Мост построен не на бумаге

В этом году река Улейма сильно разлилась. Тот самый мост. Фото: из архива ООО «УМПРЭО»

В итоге генеральный директор организации получил 4 года, главный инженер – 3 года. Оба - условно.

Мост на реке Улейма с подходами был сдан качественно и в установленный контрактом срок, с временной объездной дорогой, обустроенный бродом и мостом, – претензий не было ни у заказчика, ни у жителей. О громкой истории мы писали в марте прошлого года.

Как все начиналось

Шесть лет назад угличское ООО «УМПРЭО», ведущее свою историю с советских времени построившее за последние десятилетия более 40 мостов, получило и исполнило государственный контракт на строительство мостового перехода через реку Улейма. Прежний, не раз латавшийся мост в 2013 году снесло половодье, а во время разливов без моста перебраться невозможно. «УМПРЭО» построило мост за 150 дней. Вопросов к качеству не возникало, а жителей, по-видимому, все устраивало. Заказчик дважды письменно подтверждал, что претензий к подрядчику не имеет. Качество моста проверено серьезным паводком, который натворил уже этой весной немало бед в Угличском районе - о его последствиях 28 апреля писала местная газета.

- В апреле 2016 года вопрос строительства моста даже поднимался на заседании форума Народного фронта «Форум Действий. Регионы», который проходил в Йошкар-Оле, а активисты всероссийского движения «Убитые дороги» в обращении к президенту РФ также просили пересмотреть устаревшие нормативы, которые мешают эффективно расходовать бюджетные средства на строительство дорог и мостов. Активистами движения был приведен пример: в Ярославской области был построен мост, в одну из деревень за 56 миллионов рублей, в которой проживают люди в 10 домах, мост есть, а дорог – нет – рассказывает директор «УМПРЭО» Юрий Пучков. - Конечно, последовала реакция. Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области и районная прокуратура оценили процедуру проведения торгов, ознакомились с актом ввода объекта в эксплуатацию, убедились, что мост построен и эксплуатируется. На этом вопросы были исчерпаны.

Как объясняет директор строительной организации, в мае того же года историей строительства моста занялась и ФСБ.

- Осенью сотрудники спецслужб провели первые изъятия и обыски, опросили наших сотрудников и осмотрели сам дорожный объект, - рассказывает Юрий Алексеевич. - После этого процесс затих, но 26 ноября 2018 года следственным отделом УФСБ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому стал я и наш главный инженер Арарат Оганесян. Оба по специальности - инженеры- гидротехники, мы вместе заканчивали ярославский «Политех». В чем же обвиняют меня и моего партнера? В том, что мы якобы вступили в сговор с целью украсть у государства 11 млн рублей, не построив для пропуска движения временный объезд, объездную дорогу и временный мост согласно проекта. Начнем со «сговора» и то, что я и Оганесян якобы действовали в группе. Само по себе такое подозрение вызывает недоумение. Дело в том, что я являюсь и руководителем, и единственным собственником «УМПРЭО», так что только я могу извлечь прибыль из деятельности, а вовсе не Оганесян, работающий за зарплату. И непонятно, зачем мне вступать в сговор со своим главным инженером, который и так работает согласно моим указаниям? С тем же успехом в состав «преступной группы» можно было бы включить любого из работников организации. Или – весь коллектив сразу. Инна Кудрина, адвокат Арарата Оганесяна, говорит, что, пожалуй, впервые за всю карьеру настолько убеждена в невиновности своего подзащитного. И более того – не видит во всей истории со строительством моста через Улейму не только состава, но и события преступления.

Такого же мнения придерживается и адвокат Юрия Пучкова, Евгений Торопов.

- Строителей обвиняют в том, что мост они строили, отойдя от проекта, и не возвели временный мост и переправу, - говорит он. - Но это – позиция следствия, а не заказчика - «Ярдорслужбы», от которой к подрядчику претензий никогда не было и нет! Ведь и в ходе судебных заседаний выяснилось, что мост был построен в надлежащие сроки и надлежащего качества. То есть контракт был выполнен. Что же касается отступлений от проекта, то защита доказывает: это не вина, а беда подрядчика. Когда он приступил к исполнению контракта (кстати, не получив аванса, а выполняя работы за счет собственных оборотных средств), выяснилось: проект оказался «сырым», его делали две проектные организации. Их решения не согласовывались друг с другом и с реальной ситуацией на местности.

Строители рассказывают, что в проекте ошиблись проектировщики, ее не заметили в государственной экспертизе при выдаче положительного заключения, неточность не увидел и заказчик, выдав проект в производство для работы.

- Во-первых, было наложение чертежей строительной площадки и временной объездной дороги. Там, где по проекту должны были быть временная дорога и переправа, построить их было просто невозможно, - объясняет адвокат Евгений Торопов. - Во-вторых, там для этого просто не было свободной территории - подрядчику бы пришлось в буквальном смысле слова захватывать частную землю, огороды местных жителей, с которыми это никак не было согласовано. Поэтому строительство временной объездной дороги и временного моста пришлось перенести на другую сторону от объекта, первоначально была построена временная переправа в виде обустроенного брода из плит и щебня, а затем временная дорога и временный мост. Согласование на перенос было получено от заказчика в устной форме, т.к. объекты были временные, некапитальные, а сроки строительства ограничены приближающимися холодами. Временная дорога была построена на 116 метров длиннее, чем было предусмотрено в первоначальном ошибочном проекте. Временный объезд был построен и эксплуатировался строителями и местными жителями. Если обратиться к теории, то временные сооружения (временная объездная дорога и временный мост) – это вспомогательные сооружения, специально возводимые на период строительства, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. Без специально обустроенного брода, временной дороги и временного моста невозможно было доставить строительные материалы с одного берега на другой, а их доставка осуществлялась специальной дорожной техникой, в т.ч балковозами при помощи многотонных кранов.

Об этом знают десятки людей - строители и местные жители. Такие показания дали более 20 свидетелей, выступавших, в том числе и в суде. Если говорить о попытке получить деньги якобы «мошенническим» путем, то оплату за строительство моста «УМПРЭО» получило, лишь спустя полгода после завершения работ. За несвоевременную оплату выполненных работ Арбитражный суд взыскал в пользу «УМПРЭО» неустойку с заказчика.

- Мошенничество - это особая статья, поскольку следствие должно доказать умысел на завладение чужим имуществом еще до подписания контракта. А как это сделать в ситуации, когда подписывался контракт, не предусматривающий даже частичного авансирования работ? – гнедоумевает адвокат Торопов. Очевидно, что эта история не закончилась и теперь борьба может продолжиться в апелляционных инстанциях и редакция вновь вернется к данной теме.