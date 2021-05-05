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Общество5 мая 2021 17:43

Губернатор Дмитрий Миронов дал старт акции «Подарки победителям»

Накануне 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ярославской области, ждет приятный сюрприз
Мария СОКОЛОВА
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На внебюджетные средства для ветеранов были закуплены нужные для хозяйства вещи.

На внебюджетные средства для ветеранов были закуплены нужные для хозяйства вещи.

Фото: Правительство Ярославской области

- К 76-летию Великой Победы запустили в регионе акцию «Подарки победителям», написал губернатор Ярославской области на своей странице в соцсетях. - Нашли внебюджетные средства, и теперь более 250 ветеранов получат к празднику важные и нужные в быту и хозяйстве подарки.

Исходили из потребностей и просьб ветеранов. Везем победителям и телевизоры, и холодильники, и газовые плиты. Есть и путевки для прохождения санаторно-курортного лечения. На самом деле гордость и память – это забота о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Поэтому наш долг – помогать. Надеюсь, подарки порадуют ветеранов и, главное, покажут, что про них помнят, их любят и о каждом из них заботятся.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ