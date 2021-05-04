«МебельМаркт» произвел ремонт участка дороги на улице Малая Пролетарская

ФОТО: Роман РЫЖИКОВ

- Откровенно говоря, территория вокруг центра и за его пределами была в запущенном состоянии, - говорит Наталья Богдан, руководитель проекта ТЦ «МебельМаркт». - Отсутствие освещения, разбитая дорога с глубокими ямами, заброшенное здание волновали местных жителей уже давно. Вступив в ТОС «Петропавловский», мы тем самым подтвердили свое согласие на участие в благоустройстве не только собственной территории, но и окружающего пространства. И, конечно, провели встречу с активистами района.

На собрании неравнодушные ярославцы во главе с заместителем председателя ТОС «Петропавловский» рассказали об утвержденном плане развития и обсудили с руководством центра перспективы благоустройства общественной территории. В первую очередь, это касалось участка дороги вдоль улицы Малая Пролетарская, который испытывает постоянную нагрузку из-за близости популярной автозаправочной станции. За словами последовали и дела. На прошлой неделе, согласовав мероприятие с территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля и департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля, ТЦ «МебельМаркт» организовал и провел за свой счет ямочный ремонт на общественной территории.

ФОТО: "МебельМаркт"

Внимания требуют еще немало объектов в округе, и останавливаться рано. Тем более, что деятельность ТОС гораздо шире благоустройства района и подразумевает также и содействие развитию физической культуры и массового спорта, и организацию досуга жителей. А с этим у горожан проблем не будет, заверили в организации.

ТЦ «МебельМаркт» будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58. После открытия ярославцы смогут не только выбирать мебель и аксессуары для дома в комфортных условиях, но и посещать тематические мастер-классы по дизайну интерьера.