Открой город заново: какие места в Ярославле точно стоит посетить на предстоящих выходных

Военные сюжеты в "Поезде Победы". Фото: Мэрия Ярославля

В этом году Правительство предоставило нам целых 10 выходных дней в мае. И это отличная возможность побывать в новых интересных местах, тем более, что на праздники запланировано много необычных мероприятий. И это прекрасный повод выбраться в город, погулять по его живописным улицам, заглянуть в музей, на выставку или повеселиться в парке аттракционов. Ну что, уже вдохновились на прогулку, но не знаете, куда же именно пойти? КП-Ярославль предлагаем вам список самых удивительных и красивых мест Ярославля, которые точно стоит посетить.

Поезд Победы

Как все мы знаем, уже не за горами главный праздник мая – День Победы. И, конечно, такую значимую дату нельзя оставить без внимания, поэтому мероприятия и концерты, посвященные этому великому дню, начинаются уже в первых числах мая. Совсем недавно в России появилась необычная интерактивная передвижная выставка – поезд Победы. В ней представлены все этапы Великой Отечественной Войны, под каждый из которых отведен отдельный вагон. Вся экспозиция выполнена очень реалистично, что позволяет с головой окунуться в атмосферу того или иного места или периода. Во время экскурсии вас сопровождает аудиогид, который повествует всю историю войны не в сухой публицистической форме, а в формате живого рассказа от первого лица. Поезд Победы прибудет в Ярославль (на Московский вокзал) 5 мая и простоит на путях с 13:00 до 17:00.

Военные сюжеты в "Поезде Победы". Фото: Мэрия Ярославля

«Назад в прошлое»

Не знаете, чем развлечь ребенка на праздниках? Это место идеально подойдет для любознательных ребят. В культурно-просветительском центре им. В.В. Терешковой родители с детьми смогут посетить увлекательную виртуальную экскурсию «Назад в прошлое». Участники попадут в древнюю эпоху нашей планеты и смогут в развлекательном характере познакомиться с историей Земли. На пути им будут встречаться опасности и неожиданные повороты. Такое мероприятие надолго запомнится детям, и они скорее всего захотят узнать что-нибудь еще об истории древнего мира и географии.

Ярославский зоопарк

В майские дни его территория будет особенно красива. Чистые просторные вольеры, детские площадки, мостики и специально оборудованные места для обзора – и все это в окружении нежной зелени, уже вовсю начавшей распускаться. К тому же в зоопарке проходит много мероприятий, которые заинтересуют и взрослых, и детей. Например, 1 мая будет проводиться открытие «альпака-парка», 2 мая – День хорошего настроения, в ходе которого пройдут различные мастер-классы, показательное кормление животных, 3 мая – День Солнца, конкурсы рисунков на асфальте и познавательные диалоги-лекции о теплолюбивых обитателях зоопарка. Но самое главное, что все дополнительные экскурсии проводятся совершенно бесплатно, поэтому в них сможет поучаствовать каждый посетитель зоопарка.

В майские дни территория зоопарка будет особенно красива. Фото: группа "ВКонтакте" "Ярославский зоопарк"

Ярославский музей-заповедник

Сколько раз бы вы не побывали в этом месте, здесь всегда можно найти для себя что-то новое. Тут есть и постоянные музеи, и временные тематические выставки и экспозиции. Да и само времяпрепровождение на территории музея-заповедника приятно благодаря красивому архитектурному ансамблю и украшениям в виде сада и многочисленных цветочных клумб. Туристы также смогут не только посетить музеи, но и приобрести памятные сувениры, передающие особый дух Ярославля.

Жительница музея-заповедника медведица Маша. Фото: группа "ВКонтакте" "Ярославский музей-заповедник"

Шоу-макет «Золотое кольцо»

В залах собраны «визитные карточки» 13 городов России. Каждый 3D-макет очень детализирован, так что можно рассмотреть самые мелкие подробности – как в жизни, только в меньшем размере. На экспозициях представлена не только основная архитектура, но и сцены из повседневной жизни людей. Каждые десять минут во всех представленных городах «наступает ночь». Они загораются разноцветными огнями и приобретают совершенно иной, еще более завораживающий вид. Пройдя по такому музею, вы сможете посетить все города Золотого кольца России, не выезжая из Ярославля.