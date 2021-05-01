Самая красивая деревня России и родовое дворянское поместье: места Ярославской области, которые точно стоит посетить в майские праздники

Это место недаром признано одной из самых красивых деревень России. ФОТО: сайт "Историко-культурный комплекс Вятское. Ярославская область"

Начались майские праздники, а это значит, что уже пора продумывать программу отдыха на выходные. У нас в запасе целых 10 дней, поэтому времени хватит на посещение множества интересных мест. КП-Ярославль предлагает вам наш ТОП-5 красочных и необычных уголков Ярославской области, где можно отлично отдохнуть или развлечься. В каждом из них вы точно найдете занятие на свой вкус.

Вятское

Это место недаром признано одной из самых красивых деревень России. Центр Вятского представляет собой красивый архитектурный ансамбль и будто переносит посетителей в XIX век. И действительно, приехав сюда, вы точно узнаете много интересного из истории. Такое количество музеев, как здесь, можно найти, пожалуй, только в самом Ярославле. Музей русских забав, где каждый найдет себе развлечение по вкусу, музей русской предприимчивости, который отлично дополняет дом купца Горохова, музей «Музыка времени», где собрана огромная коллекция часов нескольких последних веков и многое другое. Ландшафт деревни тоже радует глаз – пологие холмы и маленькая быстрая речушка отлично дополняют общий вид. Для любопытных туристов, любящих изучать все скрытое и неизведанное, здесь есть старый полуразрушенный храм, находящийся на краю Вятского. На него можно не только посмотреть со стороны, но и походить по многочисленным переходам и лестницам, забраться на крышу. Есть здесь и новый, отреставрированный храм, в котором регулярно проходят службы.

Диево-Городище

Несомненный плюс этого места в том, что оно находится недалеко от Ярославля. ФОТО: группа "Парк-отель "Диево-Городище" ВКонтакте

Само село практически ничем не примечательно, а вот его окрестности точно оценят те, кто хочет отдохнуть на природе вдали от шумного города и насладиться чудесными видами. Величественная Волга, лесные массивы на другом берегу и просторные луга – все это умиротворяет и помогает расслабиться после тяжелой рабочей недели. Несомненный плюс этого места в том, что оно находится недалеко от Ярославля – всего в 17 километрах. К тому же зачастую здесь немного отдыхающих, хотя есть замечательная возможность порыбачить, покататься на лодке, или просто устроить пикник.

Русский парк в Переславле-Залесском

Это место идеально подходит для любителей окунуться в историю. ФОТО: ruparkru.com

Это место идеально подходит для любителей окунуться в историю. Тут вы сможете поучаствовать в разных конкурсах и играх, посетить интересные музеи и отведать вкусных блюд традиционной русской кухни. На территории комплекса находится много необычных экспозиций: аллея русской росписи, поляна народных сказок, перечень русских шрифтов, выставка скворечников... Всего и не перечислить. Как и в Вятском, здесь есть музей русской забавы, который проводит интерактивные экскурсии и мастер-классы. Одной из достопримечательностей является, например, музейная композиция «Что русские изобрели первыми в мире».

Грешнево (Карабиха)

Для тех, кто предпочитает культурный отдых, отлично подойдет музей-заповедник Грешнево. ФОТО: visityaroslavia.ru:

Для тех, кто предпочитает культурный отдых, отлично подойдет музей-заповедник Грешнево. Некогда это была родовая вотчина Н.А. Некрасова. Ядро архитектурного ансамбля усадьбы образует Большой барский дом с двумя флигелями и парадный двор. Его окружают два живописных парка с прудами и каскадами. Сама усадьба является музеем, где представлены экспозиции о жизни и творчестве поэта, предметы быта и семейные реликвии. Тематические экскурсии, интерактивные занятия, театрализованные и игровые программы комплекса заинтересуют любого, кто приедет в Грешнево. Следует учесть, что музей-заповедник работает во все дни недели кроме понедельника.

Крестовая улица в Рыбинске

Это место точно оценят те, кто любит ходить по магазинам. ФОТО: администрация Рыбинска

Это место точно оценят те, кто любит ходить по магазинам. Столько лавок, универмагов, кондитерских и кофеен на одной улице вы еще точно не видели нигде. К тому же архитектура и дизайн построек приятно удивляют своей элегантностью. Крестовая официально признана самой красивой торговой улицей России. И в светлое, и в темное время суток она привлекает посетителей атмосферой уюта и умиротворения. Так и хочется пройтись по длинным рядам магазинов, рассматривая в витринах разнообразные товары. Благодаря их обилию выбор здесь всегда очень большой.

Уверены, что вам тоже захочется заглянуть в одно из этих заведений и найти там себе что-нибудь по вкусу.