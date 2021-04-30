Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 апреля 2021 года: 3 человека скончались

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 38 635 (+81)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 36 872
Всего заражений в России: 4 805 288 (+8 731)
Умерли в Ярославской области: 532 человека (+3)
Умерли в России: 110 128 (+397)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области по данным на 30 апреля еще три человека скончались от коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 38 634 ярославца, 36 872 человека вылечились, 532 – скончались.
Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 415 пациентов: 234 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 181 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 20125;
Рыбинск – 3843;
Ростовский МР - 2117;
г.о. Переславль - Залесский - 2084;
Тутаевский МР -1398;
Ярославский МР - 1288;
Угличский МР - 1350;
Борисоглебский МР - 1014;
Некрасовский МР -977;
Гаврилов-Ямский МР – 817;
Пошехонский МР - 653;
Рыбинский МР - 510;
Даниловский МР - 452;
Мышкинский МР - 400;
Большесельский МР - 333;
Некоузский МР - 488;
Любимский МР - 306;
Первомайский МР - 287;
Брейтовский МР - 193.