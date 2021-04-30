Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 апреля 2021 года: 3 человека скончались

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 38 635 (+81)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 36 872

Всего заражений в России: 4 805 288 (+8 731)

Умерли в Ярославской области: 532 человека (+3)

Умерли в России: 110 128 (+397)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области по данным на 30 апреля еще три человека скончались от коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 38 634 ярославца, 36 872 человека вылечились, 532 – скончались.

Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 415 пациентов: 234 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 181 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 20125;

Рыбинск – 3843;

Ростовский МР - 2117;

г.о. Переславль - Залесский - 2084;

Тутаевский МР -1398;

Ярославский МР - 1288;

Угличский МР - 1350;

Борисоглебский МР - 1014;

Некрасовский МР -977;

Гаврилов-Ямский МР – 817;

Пошехонский МР - 653;

Рыбинский МР - 510;

Даниловский МР - 452;

Мышкинский МР - 400;

Большесельский МР - 333;

Некоузский МР - 488;

Любимский МР - 306;

Первомайский МР - 287;

Брейтовский МР - 193.