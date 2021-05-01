Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с 1 Мая

. Фото: Правительство Ярославской области

Уважаемые жители Ярославской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

1 Мая – светлый и радостный день пробуждения природы, новых надежд и веры в будущее. И каждый из нас вносит свой вклад в то, каким оно будет, – своей энергией, идеями и поступками.

За последние годы мы с вами многое сделали для того, чтобы Ярославская земля стала краше и комфортнее. Благоустроили сотни дворов и парков, построили новые детские сады, дома, спортивные площадки, открыли современные производства.

Конечно, дел еще очень много, но, вкладывая душу в свою работу, мы вместе развиваем регион, укрепляем фундамент его благополучия и процветания. И сегодня я хочу пожелать вам реализации всех созидательных планов и новых ярких достижений!

Мы готовы поддерживать интересные и значимые проекты, помогать в их воплощении.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов