Дмитрий Миронов: «Призываю депутатов выстраивать свою работу исходя из задач, поставленных Президентом РФ»

Дмитрий Миронов также ответил на вопросы депутатов региональной думы. Фото: Правительство Ярославской области

– Прошлый год был непростым. Нам пришлось столкнуться с новыми вызовами, связанными с распространением COVID-19, действовать в условиях, когда от точности и своевременности наших решений зависели сотни и тысячи жизней, – сказал Дмитрий Миронов. – 2020-й стал показательным в отношении того, каким запасом прочности обладают наша экономика, медицина и социальная сфера. Мы справились с ситуацией, но новое время требует от нас актуальных решений. Именно поэтому сейчас, с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации, федеральным Правительством и в первую очередь жителями региона, нами проводится масштабная работа по обновлению cтратегии социально-экономического развития Ярославской области.

Губернатор сообщил, что в здравоохранение региона в прошлом году было вложено 10 миллиардов рублей – на треть больше, чем в 2019-м. Большую поддержку получили медики. Суммарный объем выплат из федерального и областного бюджетов для тех, кто работал с больными коронавирусом, составил порядка полутора миллиардов рублей. А общая сумма расходов на социальную поддержку населения превысила 9 миллиардов. Благодаря этому почти полмиллиона человек вовремя и в полном объеме получили выплаты, пособия и компенсации. Еще 1,3 миллиарда рублей было направлено на поддержку предприятий. Большая работа велась по трудоустройству граждан, удалось найти рабочие места для 20 тысяч человек.

Также губернатор уделил внимание социальному строительству. В прошедшем году завершено возведение восьми детских садов в Любимском, Пошехонском, Угличском районах, созданы четыре модельные библиотеки, капитально отремонтированы четыре учреждения культуры. Впервые за много лет в Рыбинске открылась новая школа, началась реконструкция стадиона «Сатурн». В рамках нацпроекта «Демография» завершено строительство двух ФОКов – в Ростове и Ярославле.

Новая инфраструктура появляется в области и благодаря сотрудничеству Правительства области с крупными предприятиями и корпорациями. В рамках взаимодействия с «Газпромом» сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Угличе. В 2021 году начнут работу два ФОКа в Ярославле. В сентябре 2020-го достигнута договоренность о строительстве еще одного ФОКа в Некоузе и трех школьных стадионов – в Переславле-Залесском, Тутаеве и Гаврилов-Яме.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что актуальной темой остается приведение в нормативное состояние муниципальных и региональных дорог. В 2020 году было отремонтировано более 300 километров. Всего на эту работу направлено 9 миллиардов рублей.

В прошедшем году продолжалась реализация губернаторской программы «Решаем вместе!». Выполнено более 300 проектов инициативного бюджетирования. По итогам 2020-го область вошла в пятерку регионов с наивысшим индексом качества городской среды.

Значительным результатом работы исполнительной власти региона стало включение Ярославской области в числе пяти субъектов РФ в пилотный проект Минстроя России по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%. Это позволило привлечь федеральные средства на обновление систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Переславле-Залесском. В настоящее время Правительство региона прорабатывает возможности включения в проект и других муниципальных образований.

– В завершение хочу подчеркнуть: жить в Ярославской области должно быть комфортно, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня главная задача, которую ставит перед нами Президент, – выстроить работу исходя из потребностей людей, быть внимательными к их интересам. Именно этим мы руководствуемся в своей деятельности. Целый комплекс мер, направленных на поддержку населения, будет реализован как на федеральном, так и на региональном уровне. На повышение социальных стандартов в субъектах РФ Правительством России будут выделены значительные средства. Ярославская область готова оперативно включиться в реализацию предложенной стратегии. Всех присутствующих на нашей встрече сегодня я призываю вне зависимости от партийной принадлежности также выстраивать свою работу исходя из тех целей и задач, которые поставлены Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава региона ответил на вопросы депутатов, касающиеся ремонта и содержания дорог, здравоохранения, развития сельских территорий, газификации, модернизации объектов ЖКХ. По итогам встречи будет дан ряд поручений.