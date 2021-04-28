График работы детских садов в майские праздники в Ивановской области

Как будут работать детские сады с 1 по 10 мая в Ивановской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Ивановской области рассказали, как будет организована работа детских садов региона с 1 по 10 мая. Информация о незапланированной отдыхе стала неожиданностью для родителей. Особенно график работы детсадов волнует тех мам и пап, которым нужно выйти на работу, а ребенка оставить не с кем.

- Для удобства родителей, которые работают с 4 по 7 мая, в детских садах Ивановской области будут работать дежурные группы. Такие группы откроются в соответствии с регламентом безопасной работы дошкольных учреждений, - уточнили в правительстве региона.

Дополнительную информацию по этому вопросу и порядок работы дежурных групп можно узнать в департаменте образования по телефонам: 8(4932)30-18-62, 8(4932)32-71-69.