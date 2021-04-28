Что будет работать в майские праздники-2021 в Ивановской области

В правительстве региона рассказали о работе театров, гостиниц и библиотек в майские праздники. ФОТО: Дмитрий Рыжаков

В правительстве Ивановской области рассказали, как будет работать сфера досуга и отдыха во время майских праздников.

С 27 апреля по 11 мая в санаториях, гостиницах, пансионатах, домах отдыха должны проводить регулярные тестирования сотрудников на коронавирус. Либо методом ПЦР, либо при помощи теста на антител.

- Исследование должно проходить не реже одного раза в четыре календарных дня. Анализы не обязательны для тех сотрудников, которые уже имеют справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января этого года, либо прошли полный курс вакцинации, - уточнила заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

Те же правила касаются сотрудников кафе, ресторанов и гостиниц, которые работают в Плесе.

Есть изменения и в работе ивановских театров, филармонии и цирка. Рассадка в зрительном зале должна начинаться с пятого ряда, ранее действовал регламент – не ближе четырех метров от сцены. Запрещена организация фан-зон, в проходах зрители находиться не могут. Те же правила применяются к домам культуры и прочим подобным заведениям. Если учреждение не может обеспечить соблюдение всех антикоронавирусных правил, проводить мероприятие запрещается.

Уточнили в правительстве Ивановской области и правила работы библиотек. Выдача книг и посещение читальных залов возможны только по предварительной записи. Записаться можно по телефону или электронной почте. Заполнять залы можно не более чем на 50%, социальная дистанция и масочный режим обязательны.