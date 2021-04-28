График работы детских садов и школ в майские праздники в Ярославской области

Ярославские школьники в майские праздники будут отдыхать Фото: Ксения КОНЮХОВА

Ярославские школьники в майские праздники будут отдыхать, сообщили в департаменте образования региона.

- Школы, учреждения среднего профессионального образования и дополнительного образования с 1 по 10 мая не работают, - уточнила директор ведомства Ирина Лобода. – Учебные программы будут скорректированы для изучения необходимого материала в полном объеме.

На другие дни перенесут всероссийские проверочные работы, которые должны били пройти в даты, неожиданно для многих ставшие выходными днями. Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников, назначенное на 5 мая, перенесли на 12 число.

Детские сады также уходят на незапланированные каникулы. 4, 5, 6 и 7 мая дошкольные учреждения будут работать только в режиме дежурных групп.

- Просим родителей, детям которых необходимо посещать детский сад, сообщить об этом воспитателю или администрации учреждения. Справки с работы предоставлять не надо, - пояснили в департаменте образования.