Программа мероприятий на майские праздники-2021 в Ярославле: демонстрации не будет!

Традиционной демонстрации не будет, зато городские власти обещают красочный салют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле определись с программой празднования 1 мая. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, традиционной демонстрации не будет, зато городские власти обещают красочный салют и 48 площадок, на которых смогут повеселиться и дети, и взрослые.

Начнется праздник в полдень на Советской площади. Здесь пройдет концерт муниципального духового оркестра и других творческих коллективов. Концерты также запланированы на 13 площадках перед дворцами культуры и в парках. Обещают не только песни и танцы, но и различные игры и флешмобы.

Для любителей спорта на площади Волкова пройдет футбольный флешмоб, а у ДС «Торпедо» - показательная тренировка по боксу. На нижнем и среднем ярусах Волжской набережной состоится открытая тренировка по лыжероллерам, а на верхнем и нижнем ярусах Которосльной набережной – тренировка по бегу. К ним могут присоединиться все желающие.

Библиотеки Ярославля организуют «Весенний БиблиоФест»: тематические конкурсы и викторины. Концерты пройдут на Волжской набережной, Первомайском бульваре, бульваре на проспекте Ленина, у памятника Карлу Марксу и в сквере на улице Юности.

А в сквере на улице Чайковского сотрудники музея Максима Богдановича проведут познавательную программу «Символы нашего города». Участники смогут не только совершить путешествие в прошлое, но и принять участие в мастер-классе по росписи деревянного мишки.

В 21:00 на Стрелке все ярославцы и гости города смогут станцевать «Майский вальс», а в 22:00 здесь же пройдет праздничный салют, который и завершит 1 Мая.

- Все мероприятия пройдут с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, будут использоваться дезинфицирующие средства, - пообещала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.