Как в Ярославской области будут проходить школьные выпускные в 2021 году

Выпускному быть, но пройдет он далеко не по сложившимися традициям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Приближается лето, школьники Ярославской области готовятся к выпускным. Но как провести торжество, когда по планете ходит смертельный вирус COVID-19?

Все-таки празднику быть, но пройдет он далеко не по сложившимися традициям. Ярких вручений аттестатов в актовых залах не будет, каждый класс находиться отдельно друг от друга. Придется обойтись без общей линейки, родителей приглашать запрещено.

- Как объяснил Роспотребнадзор, запрет на проведение массовых общешкольных мероприятий сохраняется и это относится к школьным выпускным. Поздравить выпускников с окончанием школы можно в рамках одного класса, даты школа определяет самостоятельно, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Кроме этого рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также соблюдать социальную дистанцию.

Что касается выпускных в детских садах, то тут все более лояльно. Запрета на выпускные не было. Как будет проходить утренник, решает руководитель дошкольного учреждения. Но нужно учитывать, что соблюдение санитарных правил сохраняется.