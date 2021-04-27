В Ярославле в Пасху увеличат количество автобусов до кладбищ Фото: Мэрия Ярославля

В Пасху, 2 мая, в Ярославле увеличат количество автобусов, которые ездят на кладбища. Речь идет о маршрутах №5 «Богоявленская площадь – Осташинское кладбище», №14 «Богоявленская площадь – Игнатовское кладбище» и №15 «15 МКР – Игнатовское кладбище».

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, 2 мая дополнительные автобусы будут ездить по маршрутам 5А «Богоявленская площадь – Осташинское кладбище» (через улицу Промышленная) и 5Б «15 МКР – Осташинское кладбище».

Автобус №5

Богоявленская площадь: 08.00; 08.50; 09.40; 10.30; 12.00; 12.50; 13.50;

Осташинское кладбище: 08.50; 09.40; 10.30; 11.20; 12.50; 13.50; 14.40.

Автобус №5А

Красная площадь: 07.50; 08.10; 08.30; 09.00; 09.20; 09.50 10.40; 11.00; 11.30; 11.50; 12.10; 12.40; 13.00;

Осташинское кладбище: 08.22; 08.42; 09.02; 09.32; 09.52; 10.22; 11.12; 11.35; 12.05; 12.25; 12.45; 13.15; 13:35.

Автобус №5Б

15 МКР: .00; 08.15; 08.25; 08.38; 08.48; 08.56; 09.06; 09.16; 09.26; 09.36; 09.47; 10.05; 10.24; 10.43; 11.02; 11.12; 11.22; 11.32; 11.42; 11.52; 12.02; 12.12; 12.22; 12.32; 12.42; 12.52; 13.02; 13.12;

Осташинское кладбище: 08.20; 08.35; 08.45; 08.58; 09.06; 09.16; 09.26; 09.35; 09.45; 09.55; 10.06; 10.25; 10.44; 11.03; 11.22; 11.32; 11.42; 11.52; 12.02; 12.12; 12.22; 12.32; 12:42; 12.52; 13.02; 13.12; 13.22; 13.32.

Автобус №14

Богоявленская площадь: 08.00; 08.14; 08.28; 08.42; 08.56; 09.10; 09.24; 09.38; 09.59; 10.20; 10.41; 11.02; 11.23; 11.37; 11.51; 12.05; 12.19; 12.33; 12.47; 13.01; 13.15; 13.29; 13.43; 13.57;

Игнатовское кладбище: 08.28; 08.42; 08.56; 09.10; 09.24; 09.38; 09.52; 10.06; 10.27; 10.48; 11.09; 11.30; 11.51; 12.05; 12.19; 12.33; 12.47; 13.01; 13.15; 13.29; 13.43; 13.57; 14.11; 14.25.

Автобус №15

15 МКР: 08.15; 08.33; 08.51; 09.09; 09.27; 09.48; 10.19; 10.49; 11.19; 11.39; 11.59; 12.17; 12.35; 12.53; 13.11; 13.29; 13.47;

Игнатовское кладбище: 09.00; 09.18; 09.36; 09.54; 10.12; 10.33; 11.04; 11.34; 12.04; 12.24; 12.44; 13.02; 13.20; 13.38; 13.56; 14.14; 14.32.