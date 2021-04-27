Золото для гурманов

Сервелат "Брусничный". Фото компании «Мясной гурман»

На протяжении 5 дней в столице России демонстрировали свою продукцию более чем 1,5 тысячи производителей продуктов питания из 42 стран мира. Чтобы познакомиться с ней, Центральный выставочный комплекс в Москве посетили десятки тысяч человек – как представители пищевой отрасли и торговых компаний, так и обычные потребители.

«Мясной гурман», чья продукция хорошо знакома жителям Ярославской области, представил на “Продэкспо” 5 своих новинок. В итоге все они были отмечены золотыми медалями!

Вот имена победителей:

- сервелат «Брусничный»,

- колбаса вареная «Костромская»,

- колбаса п/к с подкопченным сальцем,

- сардельки «Детские»,

- рулет «Княжеский».

Продукция компании «Мясной гурман» давно и заслуженно пользуется спросом у покупателей. Нередко именно они и наталкивают производителя на интересные идеи - разработку новых рецептур, новых продуктов. Например, сервелат «Брусничный» стал приятным дополнением к уже полюбившемуся блюду. Дело в том, что разработанные ранее отбивные в брусничном соусе так понравились потребителям, что «Мясной гурман» решил запустить в производство новый продукт - сервелат. Тонкий, приятный аромат этой колбасе придает специально подобранный букет пряностей.

Сардельки "Детские". Фото компании «Мясной гурман»

Сардельки «Детские» названы так не случайно, их отличает не только отменный вкус, но и повышенный контроль качества. Для своих детей мы всегда стараемся выбирать самое вкусное и полезное! «Детские» готовят на отдельном оборудовании из говядины и свинины высшего сорта с добавлением полезных для детей ингредиентов, например, кальция.

Колбаса вареная «Костромская», а также «Колбаса п/к с подкопченным сальцем» создавались по собственным рецептурам компании. Если вы хотите их попробовать, то учтите: эти эксклюзивные продукты можно приобрести только в фирменных торговых точках «Мясной гурман».

Колбаса вареная "Костромская". Фото компании «Мясной гурман»

Еще один золотой медалист «Продэкспо» - рулет «Княжеский» - тоже носит «говорящее» название. Это изысканный копчено-вареный деликатес из свиной грудинки с чесноком, тмином и горчицей. «Княжеский» отлично подходит к праздничному столу, дружеской встрече, вкусному семейному ужину.

«Мясной гурман» работает на нашем рынке более 18 лет. За это время компания получила на различных международных выставках более 70 наград, подтверждающих качество ее продукции и оригинальность рецептур. О многом говорит и широта ассортимента: в арсенале «Мясного гурмана» - свыше 170 наименований товаров.

В компании отмечают: главный принцип ее работы - качество и вкус. С самого начала руководство компании обозначило своей целью создание передового производства продуктов питания, отвечающего всем современным европейским стандартам качества и чистоты.

Именно поэтому производитель год за годом постоянно совершенствует свои технологии, повышает профессионализм сотрудников, разрабатывает новые рецепты, изучая предпочтения потребителей. Одним словом, делает все, чтобы на столе любимых покупателей всегда были вкусные и полезные мясо-колбасные изделия, а также деликатесы, изготовленные из отборного мяса и специй.

Результат этой работы каждый день - на столах сотни тысяч ярославцев. Более 100 фирменных торговых точек «Мясной гурман» посещают 100 тысяч покупателей в сутки. И это главная награда для компании и ее коллектива.

Фото компании «Мясной гурман»

Наша справка

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также особое питание - органическое, спортивное, для здорового образа жизни и т.д.

Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

Говорят, что на «Продэкспо» каждый находит то, что ищет. И даже чуть больше. Именно здесь строится бизнес продовольственного рынка России.