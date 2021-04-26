Последствия урагана в Ярославле: затопило дворы,деревья выдернуло с корнем

Чтобы номера окончательно не затерялись, находчивый мужчина развесил их на кусте. ФОТО: Елена Извекова, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 25 числа, апрель забыл, что он весна и вернул Ярославль на день в зиму.

«КП Ярославль» покажет какими страшными могут быть эти 24 часа, если в городе не отлажена работа коммунальных служб.

Падали деревья, жители вычерпывали ведрами из своих машин воду, потому что не могли объехать лужи, а некоторые защищали головы от летающих кирпичей.

- Вышли мы вечером с собакой гулять и рядом со мной упал кусок кирпича, от дома откололся. И это не первый, потому что на земле еще куски лежали. Вообще с утра снежные комки с крыши летели, может они кирпич размочили. Опасно ходить рядом с такой каменюкой: упадет на голову, никто живым не останется, - рассказал «КП Ярославль» местная жительница.

Но летали не только кирпичи. В Юбилейном парке порывы ветра с корнями вырвали дерево-долгожитель.

- Все валиться, все грязное, все рушится, кошмар, - пишет в группе "Подслушано Ярославль" о благоустройстве Ярославля местная жительница.

- Прекрасное благоустройство. Так грамотно все сделали, что деревья падать начали, - добавляет еще одна местная жительница.

В Юбилейном парке порывы ветра вырвали дерево с корнями. Фото: "Подслушано Ярославль"

В мире еще никто не изобрел устройства против ураганов и человечеству сложно себя от них защитить, но зато давно были придуманы ливневки. Хорошее устройство: в канализации должна стекать вода с дорог и придворовых территорий, но Ярославлю проще быть Венецией.

На улице Автозаводская один из смельчаков решил проехать сквозь лужу, но в результате вычерпывал из салона автомобиля воду. Водители, которым все-таки удалось пробиться сквозь стихию, потеряли в луже номера от машин. После того, как воду спустили, их вывесили, как елочные игрушки на один из ближайших кустов.

- Вот она печальная Автозаводская! Будьте аккуратны, а лучше объезжайте. Вообще это ненормально. Надо добиваться, чтобы устранили эту проблему, а не приезжали каждый день открыть люк. Уважаемые службы, те кто за это отвечает-примите меры, - просит о помощи ярославна в группе "Жесть Ярославль.

Так выглядит улица Автозаводская в Ярославле. Фото: "Жесть Ярославль"

Вот настолько глубокие лужи образовались в столице золотого кольца. К несчастью, в таком состоянии находится большинство улиц города. Как эту проблему решают городские власти? По их словам работа кипит. Сегодня, 26 апреля, на улице 2-й Мельничной боролись с подтоплением возле школы.

— В результате выпадения осадков частично подтопило территорию возле школы № 16. Очистные сооружения были построены застройщиком квартала, расположенного между Златоустинской и Туговской улицами. В ближайшее время ливневки перейдут в муниципальную собственность. Для скорейшего устранения проблемы на место была направлена бригада, — рассказал заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Сергей Пенкин.