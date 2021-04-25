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Здоровье25 апреля 2021 14:37

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 апреля 2021 года: 82 человека заболели и 3 умерли

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 25 апреля
Анастасия Голубева
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 38 225 (+82)

Всего заражений в России: 4 762 569 (+8 780)

Умерли: 523 человека (+3)

Умерли в России: 108 232 (+332)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, носит рекомендательный характер

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