Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 апреля 2021 года: 82 человека заболели и 3 умерли

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 38 225 (+82)
Всего заражений в России: 4 762 569 (+8 780)
Умерли: 523 человека (+3)
Умерли в России: 108 232 (+332)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, носит рекомендательный характер