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Здоровье24 апреля 2021 12:04

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 апреля 2021 года: 520 человек умерли в регионе от COVID-19

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 24 апреля
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 38 144 (+81)

Всего заражений в России: 4 753 789 (+8 828)

Умерли: 520 человека (+2)

Умерли в России: 107 900 (+399)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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