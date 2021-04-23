Дмитрий Миронов заложил капсулу времени на месте строительства волейбольного центра в Ярославле

Закладкой капсулы времени был дан старт строительству в Ярославле современного спортивного объекта мирового уровня. Фото: Правительство Ярославской области

В ней вместе с главой региона приняли участие генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол – 2022» Роман Станиславов, депутат Государственной Думы РФ, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

– Сегодня мы даем старт строительству в Ярославле современного спортивного объекта мирового уровня. Это историческое событие для всего региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Комплекс универсальный: здесь можно будет заниматься не только волейболом, но и баскетболом, мини-футболом, художественной гимнастикой, борьбой, плаванием, другими видами спорта, а также проводить концерты, фестивали, конференции. Он станет точкой притяжения для жителей и гостей города, новой достопримечательностью. Я благодарю всех, кто участвует в возведении волейбольного центра: инвестора, проектировщиков, строителей. Желаю всем успеха в реализации проекта!

Подготовительные работы на площадке начались в конце 2020 года. Обустроены система водоотведения и подпорная стенка, проведена замена грунта, вырублены деревья. Строительство спортивного комплекса разделено на две очереди. Сам волейбольный центр будет возводиться за счет инвестора, благотворительного фонда «Сафмар», а вспомогательные здания – на государственные средства. В основном здании разместят волейбольную арену на 5 тысяч зрителей, конференц-зал, зоны спортивной подготовки, реабилитации и временного проживания спортсменов из волейбольного клуба «Ярославич». В отдельном блоке будет создан малый спортивный зал с трибунами на 500 мест с возможностью проведения тренировок и соревнований по различным видам спорта. Кроме того, предусмотрены здание для пляжного волейбола и подготовительно-восстановительный блок с бассейнами. Обо всем этом сообщила пресс-служба областного правительства.

– Все это позволит обеспечить дополнительную загрузку объекта, сделать его востребованным не только на время проведения соревнований, – отметил Дмитрий Миронов. – Для нас очень важно, чтобы комплекс не простаивал, а работал в полную силу и был общедоступным. В новом центре будет база нашего волейбольного клуба «Ярославич», который подготовил немало спортсменов, ставших победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, чемпионами молодежных и юношеских турниров. С появлением комплекса можно будет рассчитывать на новые успехи.

Создание волейбольного центра стало возможным благодаря поддержке инициативы региона Президентом России Владимиром Путиным.