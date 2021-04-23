Заставил замолчать: ивановец, который находится в федеральном розыске, убил пожилую родственницу

Сейчас мужчина находится под стражей. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

В конце марта в частном доме в Шуе Ивановской области нашли тело 82-летней женщины. Как установила экспертиза, умерла она от черепно-мозговой травмы – бабушку забили молотком.

Под подозрение сразу же попал дальний родственник убитой. Мужчина не появлялся у старушки около полутора лет, а тут его визит совпал с нападением на пенсионерку, что, естественно, наводило на размышления.

- Выяснилось, что у родственников возник конфликт и во время ссоры обвиняемый взял молоток и трижды ударил им по голове потерпевшей. После чего скрылся с места преступления, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Мужчину объявили в розыск, а 7 апреля задержали. Что же стало причиной убийства? Как оказалось, 29-летний мужчина с августа 2019 года уже находится в федеральном розыске за совершение преступления, связанного с наркотиками, и его пожилая родственница об этом знала. Когда ивановец объявился у нее на пороге, женщина стала угрожать, что сообщит о его местонахождении в полицию.

Но не только за убийство придется отвечать мужчине – на его совести и кража. После того, как он расправился со старушкой, обвиняемый похитил все ее сбережения – около 250 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей.