В Костромской области раскрыто убийство и изнасилование девушки, совершенное 67 лет назад

В Костромской области раскрыто убийство и изнасилование девушки, совершенное в 1954 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте этого года следователи СКР по Костромской области возобновили следствие по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 1954 году.

Почти 67 лет назад, 11 июня 1954 года, у леса недалеко от станции Тебза Галичского района нашли тело 16-летней девушки. Она была изнасилована, а после убита.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на возможного преступника. Главным обвиняемым по делу стал 30-летний уроженец Московской области, который в костромские края приехал по вербовке строить железную дорогу. Почуяв, что дело пахнет жареным, мужчина оперативно уехал из Костромской области и следы его затерялись на просторах Советского Союза.

- Органами следствия он был заочно привлечен в качестве обвиняемого. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего объявили во всесоюзный розыск, однако установить местонахождение мужчины не удавалось до настоящего времени, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Когда расследование возобновили, в архивах удалось найти и место жительства обвиняемого, и его родных. Что почувствовали люди, узнав, что их родственник, возможно, является насильником и убийцей молоденькой девушки, представить трудно. Но они рассказали, что мужчина скончался еще в 1965 году. Жил он тогда в Калининской, теперь Тверской, области.

Это не единственное преступление прошлых лет, которое удалось раскрыть современным следователям. Тому, что тайное становится явным, во многом способствует и развитие криминалистической техники, и новые возможности экспертных учреждений.

С 2007 по 2020 годы сотрудники Костромского СКР и органов внутренних дел раскрыли 345 преступлений, совершенных много лет назад. В их числе 40 убийств и 29 изнасилований и насильственных действий.