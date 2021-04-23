Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 апреля 2021 года: за неделю скончались 11 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 38 063 (+84)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 36 272
Умерли: 518 человека (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области, по данным оперштаба, за сутки коронавирусом заразились 84 человека, всего с начала пандемии – 38 063 ярославцы подхватили COVID-19. Скончались 518 человек.
На данный момент госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 419 пациентов: 247 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 172 с типичной клиникой COVID-19.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 19779;
Рыбинск – 3810;
Ростовский МР - 2103;
г.о. Переславль - Залесский - 2049;
Тутаевский МР -1373;
Ярославский МР - 1261;
Угличский МР - 1319;
Борисоглебский МР - 1012;
Некрасовский МР -958;
Гаврилов-Ямский МР – 813;
Пошехонский МР - 653;
Рыбинский МР - 510;
Даниловский МР - 450;
Мышкинский МР - 396;
Большесельский МР - 331;
Некоузский МР - 465;
Любимский МР - 306;
Первомайский МР - 283;
Брейтовский МР - 192.