Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 апреля 2021 года: за неделю скончались 11 человек

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Всего заражений в Ярославской области: 38 063 (+84)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 36 272

Умерли: 518 человека (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области, по данным оперштаба, за сутки коронавирусом заразились 84 человека, всего с начала пандемии – 38 063 ярославцы подхватили COVID-19. Скончались 518 человек.

На данный момент госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 419 пациентов: 247 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 172 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 19779;

Рыбинск – 3810;

Ростовский МР - 2103;

г.о. Переславль - Залесский - 2049;

Тутаевский МР -1373;

Ярославский МР - 1261;

Угличский МР - 1319;

Борисоглебский МР - 1012;

Некрасовский МР -958;

Гаврилов-Ямский МР – 813;

Пошехонский МР - 653;

Рыбинский МР - 510;

Даниловский МР - 450;

Мышкинский МР - 396;

Большесельский МР - 331;

Некоузский МР - 465;

Любимский МР - 306;

Первомайский МР - 283;

Брейтовский МР - 192.