Дмитрий Миронов поздравил жительницу Тутаева со 102-летием

Труженица тыла Александра Николаевна Шелепанова. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов передал имениннице от себя поздравительный адрес и самые теплые пожелания.

- Помню, встречался с Александрой Николаевной, при личном общении восхитился ее острым умом и жизненной энергией. Хочу, чтобы об этой удивительной женщине узнали и вы, - написал глава региона на своей странице в соцсети. - У Александры Николаевны было тяжелое детство, она родилась в 1919 году, во время Великой Отечественной войны трудилась в тылу, внесла свой вклад в дело Победы. Сейчас Александра Николаевна – самая возрастная участница проекта «Бегом по Золотому кольцу». А в 2019 году она вместе со спортсменами со всей России вышла на старт и пробежала первые спортивные 600 метров на полумарафоне «Май. Мир. Молодость» в Тутаеве в честь своего 100-летнего юбилея. Считаю, что Александра Николаевна – пример для каждого из нас. Сильная духом, прекрасная и мудрая женщина. Так держать!