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Здоровье22 апреля 2021 12:07

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 апреля 2021 года: три человека скончались от COVID-19

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 22 апреля
Полина Вачнадзе
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Скриншот Янддекс.Статистика

Скриншот Янддекс.Статистика

Всего заражений: 37 979 (+85)

Всего заражений в России: 4 736 121 (+8 996)

Умерли: 516 человека (+3)

Умерли в России: 109 103 (+397)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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