"Кому-то квартиры дают новые, а мне не положены даже 5000 рублей": жительнице Ярославской области не выплачивают компенсацию за сгоревшую квартиру

У 44-летней жительницы Тутаева в квартире начался пожар. Фото: Анна Мягкая

Беда всегда застает, когда ее совсем не ждешь. Так произошло и у 44-летней жительницы Тутаева. Когда женщина была на работе, в ее квартире начался пожар.

В этот момент дома был сын пострадавшей. Ребенок набрал маме и выбежал раздетый на улицу.

Мальчику удалось спастись, но огонь в квартире продолжал бушевать и был беспощаден. Сгорела вся мебель, техника и прочая утварь. Погиб домашний котик Гоша.

От уютного и любимого дома остались лишь потемневшие от сажи стены. Но на этом беды не закончились.

- Справившись кое-как с постигшей бедой, убрав почти всю сажу и копоть из квартиры, мы решили получить положенные пять тысяч на человека от государства. Собрав необходимые справки, мама отправилась в отдел труда и соцобеспечения, где ее отправили обратно со словами: «Вам не положено, у вас же не сгорело ничего. Только повреждено!». Повреждено! Так написано в справке из МЧС. По мнению дознавателя, все можно можно восстановить и в квартире ничего не уничтожено, а повреждено! - пишет пострадавшая жительница Тутаева.

"Кому-то квартиры дают новые, а мне не положены даже 5000 рублей!". Сразу вспоминается ЧП на улице Батова. Взрыв газа лишил многих ярославцев жилья, но власти города пришли на помощь и долгое время финансово поддерживали людей. Для пострадавших долгое время снимались квартиры и номера в отеле, а жительницу Тутаева государство лишило пяти тысяч рублей и бросило на произвол судьбы под слоганом "не положено".

- Главное дети и вы не пострадали. Желаю вам здоровья и терпения в преодолении трудностей, - пишет в поддержку жительница Тутаева в группе "Подслушано в Тутаеве".