Дмитрий Миронов: «Новые беспрецедентные меры поддержки помогут людям в Ярославской области почувствовать заботу государства»

Дмитрий Миронов отметил, что Ярославская область готова включиться в софинансирование предложенных мер поддержки. Фото: Правительство Ярославской области

О детских выплатах

- В своем ежегодном послании Президент обозначил приоритеты внутреннего развития страны, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - Это демографическая ситуация, интересы семьи, здоровье человека. Новые беспрецедентные меры поддержки помогут людям по всей стране и в Ярославской области растить и воспитывать детей, справляться с материальными трудностями, чувствовать заботу государства. В этом году сохраняется выплата на детей от 3 до 7 лет. За 2020 год этой мерой поддержки в области смогли воспользоваться почти 40 тысяч человек. Это дополнительный, гарантированный доход для молодых семей. Поддержку получат неполные семьи, молодые мамы – их больничные будут оплачиваться на 100%. Половина стоимости путевок в детские лагеря будет возвращаться – наши дети должны расти здоровыми.

- Как глава региона могу сказать: мы готовы включиться в софинансирование этих мер, - отметил он.

Доплаты кураторам учебных групп

В Ярославской области более тысячи кураторов учебных групп в системе среднего профессионального образования смогут получать новую выплату, которую объявил сегодня, 21 апреля, Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. - Размер выплаты составит 5 тысяч рублей, - сказал глава региона Дмитрий Миронов. - В 2020 году подобную доплату за классное руководство получили 6278 ярославских педагогов школ. Продолжится обновление автопарка школьных автобусов. Проект «Школьный автобус» реализуется в Ярославской области с 2001 года. Для доставки 7700 детей в учебные заведения задействованы 242 транспортных средства.

Про реабилитацию и оздоровительный туризм

Еще одна важная тема послания – здоровье людей. Нужна система реабилитации.

- Будем расширять программы диспансеризации, - проинформировал Дмитрий Миронов. - Планируем, что в этом году бесплатно проверить свое здоровье и пройти медицинское обследование в рамках профилактических медицинских осмотров смогут свыше 330 тысяч жителей Ярославской области.

В своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин также обратил внимание на необходимость поддержки оздоровительного туризма, ставшего особенно актуальным в пандемию. - Президент выступил с предложением до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России. Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, - рассказал губернатор Дмитрий Миронов. – Это очень правильное и продуманное, а главное, своевременное решение, которое решит зразу две задачи. Во-первых, повысится доступность оздоровительного туризма для россиян, во-вторых, реальную поддержку получат представители туристической отрасли, существенно пострадавшей от ограничений, связанных с пандемией. Сейчас в программе туристического кешбэка участвуют четыре санатория Ярославской области – «Красный холм», «Золотой колос», «Углич» и санаторий имени В. Воровского.