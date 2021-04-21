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Здоровье21 апреля 2021 12:40

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 апреля 2021 года: умер один человек, заразились 83

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 21 апреля
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 37 894 (+83)

Всего заражений в России: 4 727 125 (+8 271)

Умерли: 513 человека (+1)

Умерли в России: 106 706 (+399)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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