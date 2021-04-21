Ярославцам показали два варианта благоустройства Павловской рощи

Есть два варианта благоустройства Павловской рощи Фото: Мэрия Ярославля

В 2022 году в Ярославле, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", будут благоустроены парк Судостроителей, Рабочий сад и Павловская роща. Что планируют сделать в Павловской роще, которая находится в Дзержинском районе, рассказал мэр города Владимир Волков.

Есть два варианта благоустройства. Если ярославцы выберут первый, то в парке сделают новый пешеходный прибрежный маршрут, если второй - расширят уже существующую парковую дорогу.

Планируют установить качели и скамьи с навесами, сделать арочный пешеходный мост, новое освещение Фото: Мэрия Ярославля

- При этом оба проекта предполагают создание входной группы главного входа в парк с установкой малых архитектурных форм и обустройство парковки для посетителей, - уточнил мэр Владимир Волков у себя на странице в соцсети.

В роще собираются восстановить асфальт от перекрестка улицы Урицкого и Тутаевского шоссе до входа в парк. Планируют установить качели и скамьи с навесами, сделать арочный пешеходный мост, новое освещение.

Выбрать, какой проект им более интересен, ярославцы могут на онлайн-платформе 76.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Принять в нем участие могут горожане с 14 лет.