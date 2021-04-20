Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 апреля 2021 года: умерло два человека

Скриншот Яндекс. Статистика
Фото: Влада Красоткина
Всего заражений: 37 811 (+84)
Всего заражений в России: 4 718 854 (+8 164)
Умерли: 512 человек (+2)
Умерли в России: 106 307 (+379)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер