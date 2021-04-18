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Здоровье18 апреля 2021 12:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 апреля 2021 года: умер один человек

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 18 апреля
Влада Красоткина
Комментарии (2)Комментарии (2)
Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 37 645 (+85)

Всего заражений в России: 4 702 101 (+8 632)

Умерли: 508 человек (+1)

Умерли в России: 105 582 (+389)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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