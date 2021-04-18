Не терять бдительность: СКР по Ярославской области призвал родителей позаботиться о безопасности своих детей

К сожалению, случаи, когда дети выпадают из окон, не единичны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние дни установилась теплая солнечная погода, в воздухе уже витает дух предстоящих летних каникул и чувствуется присутствие весны. И, казалось бы, это не может нести в себе никакой угрозы, однако, именно в это время нужно быть особенно бдительными тем, кто несет ответственность за детей. Сейчас мы все чаще оставляем окна в квартире открытыми, а это представляет реальную опасность, которую ребенок, стремящийся порадоваться теплому весеннему солнцу, попросту не осознает. К сожалению, случаи, когда дети выпадают из окон, не единичны. Именно поэтому нужно помнить о некоторых мерах предосторожности. О них рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области. В первую очередь, ни в коем случае не оставляйте маленьких детей одних. Не стоит полагаться на пожилых людей или подростков. Нужно подумать и о внутреннем устройстве квартиры и расставить мебель так, чтобы ребенок не смог самостоятельно взобраться на подоконник или на край балкона. Необходимо поставить на окна специальные фиксаторы, которые не дадут малышу их открыть. Кстати, москитная сетка – плохой "защитник", ведь она вряд ли сможет остановить ребенка. Если ребенок уже подрос и есть вероятность, что он может разбить стекло, то решение проблемы - «ударопрочные» стекла. Оно укреплено бронированной пленкой безопасности, которая удержит стекло в раме даже при образовании трещин. Еще один вариант – оконные решетки. Вынуть их можно будет, только применив силу и смекалку. Более бюджетный способ, как обезопасить своих детей от падения – выкрутить ручки из окон в детской комнате, так что вставить их смогут только взрослые. Даже когда малыш находится под вашим наблюдением, нужно помнить о мерах предосторожности: если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко держите его, причем руки должны быть сухими. Будьте готовы к резким движениям ребенка. Стоит напомнить об этих правилах и тем, к кому вы отправляете своих детей - бабушке, сестре, подруге. Убедительная просьба быть очень внимательными и осторожными, ведь жизнь вашего ребенка сейчас во многом зависит только от вас. В случае чрезвычайного происшествия, в которое попал ребенок, вы можете сообщить об этом в СК России по Ярославской области по телефонам 123 и 8-962-209-00-08 (круглосуточно).