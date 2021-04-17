Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 апреля 2021 года: заболели еще 84 человека, умерших сегодня нет

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 37 560 (+84)
Всего заражений в России: 4 693 469 (+9 321)
Умерли: 507 человека (+0)
Умерли в России: 105 193 (+398)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер