"Внучка никогда не задерживается": рассказываем, как в Ярославской области искали 8-летнюю девочку

Утром 16 апреля девочка ушла в школу и не вернулась после занятий Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 17 апреля, в Ростове Великом шли поиски 8-летней девочки. Утром Полина ушла в школу, а после занятий не вернулась.

- Позвонила бабушка, рассказала, что внучка никогда не задерживается. Печатаем ориентировку, подключаем группу репостов, формируем экипажи, едем. Правоохранительные органы и волонтеры на местах осматривают дворы, идут к одноклассникам и соседям. Ярославль уже приехал к точке сбора: "Отбой, найдена, жива". Выдох. С ребенком все хорошо - счастье, - рассказали участники поискового отряда "ЯрСпас.

К счастью, эти поиски закончились быстро и благополучно. ФОГО группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

Как оказалось, все время, что ее искали, школьница находилась в гостях у своей новой подружки. И найти ребенка помогла мама той самой девочки.

- Сегодня хотелось бы рассказать и отметить правильные действия одной из мам Ростова. Ее дочка вечером привела в гости незнакомую девочку. Женщина стала с ней разговаривать. Узнала, что девочке 7 лет и живет вообще в другом районе города. Познакомилась с ее дочерью сегодня во дворе. Женщина стала расспрашивать, знают ли родители ребенка о том, где она находится, ведь они, возможно, ищут ее. Ведь девочка вышла из школы, пошла гулять, не заходя домой! Женщина позвонила в полицию и выяснила, что меньше часа в дежурную часть Ростовского ОМВД России по Ярославской области поступило сообщение о розыске этой девочки, - рассказала начальник ПДН УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова. И еще раз напомнила всем взрослым ярославцам: если ребенок потерялся или ребенок находится один без родителей - звоните в полицию.