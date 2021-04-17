Большой контейнер для отходов под названием Ярославль: как город превратился в мусорку

Так в Ярославле выглядит Норский переулок. Фото:Алёна Косий

Городские власти Ярославля, все ответственные за его внешний вид и благоустройство, точно умеют колдовать. Иначе, как объяснить зимнее превращение Ярославля в сугроб, а весеннее - в большой мусорный бак?

Автозаводская улица. Фото: Юлия Соболева

Зимой люди умоляли расчистить снег и засыпать песком гололедицу, а сейчас - очистить контейнеры от мусора.

- Впечатляет "забота" Ленинской и Кировской районной администрации города, о чистоте и порядке над подконтрольной им территории. Попытка связаться по указанным на сайте мэрии телефонам результата не принесла, не отвечают. Отзывы в инете говорят о том же, дозвониться не реально. Прогулка по проспекту Ленина впечатляет. Грязь на тротуарах в прибордюрной зоне, на аллее мятые, гнилые мусорки без дна с утрамбованными в них забитыми мусорными мешками, покрышки вдоль дороги и оторванные куски бетона. Может уделите чуточку вашего драгоценного времени, главы районов, и выделите ресурсы для обеспечения надлежащей уборки подконтрольных вам территорий !? - пишут жители Ярославля в группе "Единая диспетчерская служба Ярославля".

Так в Ярославле выглядит Норский переулок. Фото:Алёна Косий

Из таких обращений можно издать целый том, ведь они приходят ежедневно в больших количествах. Авторитет управляющих падает вниз. Слова «принято в работу», воспринимается людьми, как издевка.

- "Принято в работу" на веки вечные. Аминь, - с сожалением шутит Ирина Кошилова в группе "Единая диспетчерская служба Ярославля".

Ярославцы даже снимают «разоблачения» и показывают реальную работу МБУ "Горзеленхозстрой".

- Сегодня днем были опубликованы фотографии, что проводился сбор мусора на УДС проспекте Машиностроителей, отчитались, молодцы! А теперь посмотрим по факту выполненной работы, насколько качественно производится уборка. На остановке «Глобус» стояла машина, в которой сидела сотрудница, отвечающая за «фотосессии». Я решила, пока представилась такая возможность, спросить, почему так плохо убираются и такие красивые фотографии в отчетах?! На что было сказано, что не мне решать, как убирать. Пока в "Горзеленхозе" будут такие сотрудники, которые вот так подходят к выполнению своих обязанностей и так разговаривают с неравнодушными гражданами, то будем мы с вами жить в таком вот «чистом» городе! - пишет Татьяна Боровикова и прилагает видеодоказательства.

Но рано отчаиваться! Недавно в Ярославле на улице Сахарова заменили старую мусорку возле остановки. Кто знает, может жители и с мусором скоро попрощаются.