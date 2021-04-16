«Славнефть-ЯНОС» увеличит глубину переработки почти до 100% и прекратит выпуск мазута

Предприятия «Газпром нефти» переходят на технологии глубокой переработки нефти. Фото: пресс-служба «Славнефть-ЯНОС».

Строительство нового комплекса замедленного коксования позволит нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» полностью отказаться от выпуска мазута и перейти на более экологичный уровень производства. Благодаря будущему комплексу глубина переработки нефти превысит 99%, а показатель выхода светлых нефтепродуктов составит более 70%.

Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы России, и «Славнефть-ЯНОС» приступает к строительным работам. Планируется, что полностью новый комплекс будет готов и сдан в эксплуатацию в 2024 году.

Проект будет реализован в два этапа. Первый предусматривает строительство установки замедленного коксования. Такая установка позволит перерабатывать более 3,4 миллионов тонн тяжелых нефтяных фракций в год. На втором этапе строители собираются сдать в эксплуатацию секции гидроочистки нафты и легкого газойля коксования. Они будут обеспечивать завод сырьем для производства бензина и дизельного топлива.

Проект завода «Славнефть-ЯНОС» реализуется при поддержке Правительства Ярославской области. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в марте 2020 года во время XXIII Санкт-Петербургского международного экономического форума. Проект крайне важен для региона: с вводом нового комплекса существенно снизится воздействие на окружающую среду. Кроме того, на заводе будут созданы новые рабочие места.

Другие предприятия «Газпром нефти» также переходят на технологии глубокой переработки. На Омском НПЗ проект находится в завершающей стадии, на Московском нефтеперерабатывающем заводе ведется подготовка к строительству.

Завод «Славнефть-ЯНОС» принадлежит компании «Славнефть» - совместному предприятию «Газпром нефти» и «Роснефти». Ежегодно предприятие перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти. Завод выпускает широкий ассортимент продукции – от автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-5 до топлива для реактивных двигателей. «Славнефть-ЯНОС» производит масла, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.